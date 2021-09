US OPen 2021 live: Angelique Kerber vs. Sloane Stephens im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der dritten Runde der US Open 2021 auf Sloane Stephens. Das Match gibt es nicht vor 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 14:38 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Sloane Stepehsn und Angeliqze Kerber treffen sich heute im Louis Armstrong Stadium

Nach ihrem mühsamen Auftakterfolg gegen Dayana Yastremska lieferte Angelique Kerber gegen Anhelina Kalinina eine beeindruckende Vorstellung ab. Aber auch Stephens wusste zweimal zu überzeugen: zunächst gegen Madison Keys, vor allem aber gegen Cori Gauff.

Beide Frauen haben die US Open schon gewonnen: Kerber 2016, Stepehsn löste die Deutsche im Jahr danach als Titelträgerin ab.

Kerber vs. Stephens - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Sloane Stephens gibt es nicht vor 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open