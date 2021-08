US Open 2021 live: Philipp Kohlschreiber vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Philipp Kohlschreiber trifft in der ersten Runde der US Open 2021 auf Marin Cilic. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 12:34 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber trifft auf Marin Cilic

Es wird bereits das 13. Duell zwischen den beiden Veteranen werden, Philipp Kohlschreiber hat im direkten Vergleich mit Marin Cilic die Nase mit 7:5-Siegen vorne.Die letzte Begegnung liegt allerdings schon knapp zwei Jahre zurück: Die gewann Cilic in Paris-Bercy 2019 in zwei Sätzen.

Zuletzt waren beiden Spieler bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz. Während Kohlschreiber im Einzel gegen Stefanos Tsitsipas in Runde zwei nach einer starken Leistung knapp scheiterte, holte Cilic an der Seite von Ivan Dodig die Silbermedaille im Doppel.

Kohlschreiber vs. Cilic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Philipp Kohlschreiber und Marin Cilic gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open