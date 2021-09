US Open 2021: McNally/Gauff fordern Stosur/Zhang im Doppelfinale der Damen

Im Damen-Doppelfinale der US Open 2021 kommt es zum Duell zwischen Catherine McNally/Cori Gauff und Sam Stosur/Shuai Zhang.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 21:13 Uhr

© Getty Images Catherine McNally und Cori Gauff haben weiterhin die Chance auf den US-Open-Titel

Nach dem Triumph von Rajeev Ram an der Seite des Briten Joe Salisbury dürfen die US-amerikanischen Tennisfans auch im Damendoppel auf einen Titel hoffen. Denn die beiden heimischen Hoffnungen Catherine McNally und Cori Gauff profitierten in ihrem Halbfinale im Tiebreak des ersten Satzes von einer Aufgabe ihrer Konkurrentinnen Gabriela Dabrowsk/Luisa Stefani und stehen in Flushing Meadows somit im Finale. Stefani war im Court hängengeblieben und konnte die Partie wegen Knieschmerzen nicht fortsetzen.

Im Finale treffen McNally/Gauff auf Sam Stosur/Shuai Zhang. Das an Position 14 gesetzte Duo setzte sich in seinem Halbfinale mit 6:2 und 7:5 gegen Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk durch.

