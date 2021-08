US Open 2021: Nach Serena zieht auch Venus Williams zurück

Die US Open 2021 finden ohne die Williams-Schwestern statt. Am selben Tag wie ihre Schwester Serena zog auch Venus vom letzten Major des Jahres zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 09:50 Uhr

© Getty Images Nach Serena wird auch Venus Williams bei den US Open 2021 fehlen

Venus Williams war erst in dieser Woche nach mehreren Absagen in das Hauptfeld aufgerückt, ansonsten hätte die zweimalige Championesse von New York City eine Wildcard der USTA bekommen. Der Umstand, dass Venus eine solche beinahe gebraucht hätte, zeigt, dass die ältere der beiden Williams-Schwestern schon längst nicht mehr mit der Weltspitze mithalten kann. Serena Williams hatte früher am Mittwoch ihren Rückzug vom letzten Major des Jahres bekannt gegeben. Dait wird erstmals seit 2003 weder Serena noch Venus bei den US Open am Start sein.

Mit der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin geht dem Turnier nach Roger Federer und Rafael Nadal die nächste noch aktive Legende verloren. Das wird auch die TV-Stationen schmerzen, die nun echte Probleme bekommen werden, die Night Sessions mit für das US-amerikanische Publikum attraktiven Matches zu besetzen.

Sofia Kenin, Australian-Open-Siegerin 2020, wäre dafür eventuell eine Kandidatin gewesen. Aber auch Kenin zog kurz vor der Auslosung der 128er-Raster wegen einer Corona-Infektion zurück. Die frei gewordenen Stellen im Tableau werden von Lucky Loserinnen besetzt werden. Die Auslsoung wird am Donnerstagmittag (Ortszeit) bekanntgegeben.