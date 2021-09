US Open 2021: Naomi Osaka - Erleichterung statt Freude

Naomi Osaka wird wohl eine längere Pause einlegen. Und erst wieder zurückkommen, wenn sie die Freude am Tennissport wiederfindet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 11:23 Uhr

© Getty Images See you ... soon, Naomi?

Vergleiche sind immer schwierig, vor allem Disziplinen übergreifend, wir versuchen uns trotzdem: Wenn man sich an Mario Götzes Jubel im Endspiel der Fußball-WM 2014 erinnert, dann waren aus dem Gesicht des Siegtorschützen die pure, fast noch kindliche Freude abzulesen. Wenn man andererseits Angel di Maria nach dem von ihm verzielten entscheidenden Tor gegen die Schweiz in der Verlängerung des Achtelfinales betrachtet: von Freude keine Spur beim Argentinier. Nur Erleichterung. Ungefähr so hat es Naomi Osaka auch in ihrer Abschiedspressekonferenz von den US Open 2021 beschrieben: Bei Siegen verspüre sie keine Freude, sondern nur Erleichterung. Und Niederlagen machten sie traurig.

Zweiteres ist verständlich und sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal Osakas. Ersteres aber bedenklich. Man sieht in diesen Tagen von New York ganz viele ernsthafte Gesichter bei den Spielerinnen, und es ist sicherlich nur Zufall, dass Patrick Mouratoglou bei einigen davon in der Box sitzt. Stefanos Tsitsipas ist ein sehr ernsthafter Tennisprofi, der das Regelwerk bis an dessen Grenzen ausschöpft. Viel Spaß scheint dem Griechen seine Arbeit aber nicht zu machen, unabhängig vom Ergebnis und den Reaktionen des Publikums (die bei den US Open bekanntlich selten positiv sind).

Das Minenspiel der Box von Cori Gauff war jenem der Spielerin angepasst, gut, die Dominanz von Sloane Stephens hat auch wenig Grund zur Freude gegeben. Aber selbst bei Gauff scheint es bei Siegen so zu sein, als falle in erster Linie eine große Last von ihren Schultern. Branchenprimus in Sachen Ernsthaftigkeit ist übrigens Miomir Kecmanovic. Der Serbe muss schon Turniere gewinnen wie im vergangenen Jahr in Kitzbühel, um dem Publikum und sich selbst ein kurzes Lächeln zu schenken.

Osaka auf dem Gipfel weltweiter Aufmerksamkeit

Nun ist die Situation bei Naomi Osaka naturgemäß eine ganz besondere. Und das ist spätestens mit den fast makabren Umständen bei ihrem ersten ganz großen Triumph bei den US Open 2018 zumindest teilweise zu begründen. Osaka hat die Szenen bei der Siegerehrung äußerlich gut weggesteckt, ließ in Australien wenige Monate später den zweiten Major-Sieg folgen. Und stieg zur bestbezahlten Sportlerin der Welt auf. Was den Erwartungsdruck durch Fans und Sponsoren noch weiter in die Höhe getrieben hat.

Dass Naomi Osaka bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio in eine Reihe mit etwa Muhammad Ali aufgestiegen ist, indem sie wie der Größte aller Zeiten die Olympische Flamme entzünden durfte, war der vorläufige Höhepunkt an weltweiter Aufmerksamkeit. Die hat Ali auch erfahren, in glorreichen Zeiten ohne soziale Medien allerdings. Der extrovertierte Ali war der komplette Gegenpol zur schüchternen Osaka, deren Botschaften dennoch so wirkmächtig sind wie die des legendären Boxers.

Eines scheint nach der Niederlage gegen Leylah Fernandez klar zu sein: Sollte Naomi Osaka wieder zurück in den Tenniszirkus kommen, dann nur, wenn sie den Spaß am Sport wiederfindet. Und ihre Siege so genießt wie das Muhammad Ali früher konnte.