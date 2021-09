US Open 2021, Tag 4: Spotlight auf Jack, Sascha und den schnellen Reilly

Vierter Tag der US Open 2021 in New York City (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Wir haben wieder alle relevanten Infos für Euch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 05:44 Uhr

© Getty Images Jack Sock hat wieder in die Spur gefunden

Top-Match des Tages: Ashleigh Barty vs. Clara Tauson (18 Uhr MESZ, Arthur Ashe Stadium)

Die Nummer eins gegen eine ungesetzte Dänin als beste Option des Jahres? Aber ja! Zum einen hat Ash gegen Vera Zvonareva nach einem starken ersten Satz die ganz große Zitterhand bekommen. Zum anderen ist Tauson in ihrem jugendlichen Übermut immer in der Lage, einfach mal angstfrei auf jede Kugel drauf zu nageln. Wenn die Bälle dann auch noch im Feld landen, könnte sogar Barty Probleme bekommen.

Spaß-Match des Tages: Alexander Bublik vs. Jack Sock (drittes Match nach 17 Uhr, Court 5)

Wie hat es Lars Uebel, sportlicher Leiter der TennisBase in Oberhaching vor der Erstrunden-Partie zwischen Alexander Bublik und Yannick Hanfmann so schön formuliert? Über den Ausgang des Matches entscheidet alleine Bublik. So oder so. Nun hat Hanfmann zwar einen Satz gewonnen, in die zweite Runde aber ist der Kasache eingezogen. Mit Jack Sock wartet nun ein Mann, der ebenso aus der Hüfte schießen kann wie Bublik selbst. Und dem man hoch anrechnen muss, dass er aus einem ganz tiefen Tal wieder zurück in die Spur gefunden hat. Wie er zum Auftakt gegen Yoshihito Nishioka unter Beweis stellte.

Veteranen-Watch: Andreas Seppi vs. Hubert Hurkacz (zweites Match nach 17 Uhr, Court 5)

True Story: Im Pressezentrum im Arthur Ashe Stadium hat sich die kleine deutschsprachige Delegation am Dienstag aufmachen wollen, um ein Match auf den Außenplätzen zu verfolgen. Da stand es im fünften Satz zwischen Andreas Seppi und Marton Fucsovics 6:6 im Tiebreak. „Nur noch zwei Punkte“ lautete die Devise. Es sollten deren 16 werden. Mit dem besseren Ende für Seppi, der sich nun mit Hubert Hurkacz beschäftigen wird. Wir befürchten aus italienischer Sicht: nicht erfolgreich.

Kleiderwechsler des Tages: Reilly Opelka (vs. Lorenzo Musetti)

Es schien, als hätte Reilly Opelka nach seinem Auftakterfolg gegen SoonWoo Kwon nur auf die Frage nach den Absenzen von Stefanos Tsitsipas gewartet. Wie auf ein Stichwort lederte Opelka da nämlich in Richtung Reporterschar los, die ja allesamt überhaupt nicht nachvollziehen könnten, wie heiß es da draußen auf den Plätzen sei. Und wie lange es dauere, sich einmal komplett generalzuüberholen. Leider ist es in New York City merklich kühler geworden. Sonst hätten wir hier unsere Stoppuhr angesetzt.

Die deutsche Brille: Zverev, Otte, Kerber im Einsatz

Alexander Zverev wird sein Match gegen Albert Ramos-Vinolas gewinnen, in drei konzentrierten Sätzen. Warum? Weil der Spanier nicht die Waffen hat, um der deutschen Nummer eins Probleme zu bereiten. Oscar Otte darf sich in der zweiten Partie auf Platz 13 gegen Denis Kudla durchaus Chancen ausrechnen. Ach, ja: Angelique Kerber muss ja auch noch ran. Die Partie vom Mittwoch wurde auf Donnerstagnachmiitag verschoben: als drittes Match nach 17 Uhr auf dem Grandstand.

Hier der Spielplan für den Donnerstag