US Open 2022 live: Rafael Nadal vs. Fabio Fognini im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal misst sich in der zweiten Runde der US Open mit Fabio Fognini. Die Partie gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 16:20 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini peilt gegen Rafael Nadal eine Überraschung an

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde der US Open auf Fabio Fognini. Im direkten Duell führt der Spanier zwar mit 13:4, das bislanz einzige Duell in New York konnte der Italiener vor sieben Jahren allerdings für sich entscheiden. Die Begegnung ist als zweite Partie der Night Session im Arthur Ashe Stadium angesetzt und beginnt um ca. 2:30 Uhr (MEZ).

Nadal gegen Fognini - wo es einen Livestream gibt

