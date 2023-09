US Open 2023: Alcaraz müht sich gegen Evans, Arnaldi überrascht

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat mit einem Vier-Satz-Sieg gegen Daniel Evans das Achtelfinale der US Open 2023 erreicht. Dort trifft der Spanier auf Matteo Arnaldi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 21:25 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Samstag in Flushing Meadows

Es war ein äußerst unterhaltsames Match, das sich Carlos Alcaraz und Daniel Evans da ab Mittag im Arthur Ashe Stadium lieferten. Und das lag zum großen Teil auch am Briten, der mit seinem variantenreichen Spiel Alcaraz immer wieder in Bedrängnis brachte. Richtig Kapital konnte Evans aus seinem ansprechenden Spiel aber nur im dritten Satz ziehen. Am Ende zog Alcaraz mit einem 6:2, 6:3, 4:6 und 6:3 in das Achtelfinale des letzten Majors des Jahres ein.

Dort trifft Carlos Alcaraz auf Matteo Arnaldi, der seinen überraschenden Lauf auch gegen Cameron Norrie fortsetzte. Arnaldi gewann gegen den favorisierten Linkshänder souverän mit 6:3, 6:4 und 6:3.

Immerhin einen Sieg durften die englischen Fans feiern: Jack Draper setzte sein beeindruckendes Comeback auch gegen Michael Mmoh fort, gewann mit 6:4, 6:2, 3:6 und 6:3. Draper wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Arthur Rinderknech.

