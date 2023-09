US Open 2023: Altmeister Bopanna greift nach dem Doppel-Titel

Rohan Bopanna und Matthew Ebden haben den Erfolgslauf der beiden Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Halbfinale der US Open 2023 beendet. Im morgigen Endspiel warten die doppelten Titelverteidiger Rajeev Ram und Joe Salisbury.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 22:24 Uhr

© Getty Images Rohan Bopanna und Matthew Ebden stehen im Doppel-Finale der US Open 2023

43 Jahre und kein bisschen müde: Das gilt für Rohan Bopanna nicht nur bei diesen US Open 2023. Der indische Altmeister hat in diesem Jahr an der Seite von Matthew Ebden ja schon die Titel in Doha und Indian Wells geholt. Und nach dem 7:6 (2) und 6:2 gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut fehlt nur noch ein Sieg auf das erste Championat bei einem Major für Bopanna. Partner Ebden hat ja schon im vergangenen Jahr in Wimbledon zugeschlagen.

Im zweiten Halbfinale am Donnerstag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den an Nummer zwei (Austin Krajicek und Ivan Dodig) und drei (Rajeev Ram and Joe Salisbury) gesetzten Paarungen. Und mit Ram zog immerhin ein US-Amerikaner ins Endspiel ein. Ram/Salisbury gewannen mit 7:5, 3:6 und 6:3 und könnten schon morgen ihren dritten Titel in Folge bei den US Open holen.

