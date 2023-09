US Open 2023: Carlos Alcaraz gewinnt unterhaltsames Match gegen Lloyd Harris

Carlos Alcaraz hat seinen 13. Karriere-Sieg bei den US Open gefeiert. Alcaraz besiegte Lloyd Harris mit 6:3, 6:1 und 7:6 (4) und spielt am Samstag gegen Daniel Evans.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 04:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Donnerstagabend in Flushing Meadows

Titelverteidiger Carlos Alcaraz steht in der dritten Runde der US Open 2023. Der Spanier musste sich allerdings vor allem im dritten Satz gegen Lloyd Harris strecken. Der nämlich lag mit einem Break in Führung, musste sich dem Favoriten dann aber doch mit 3:6, 1:6 und 6:7 (4) geschlagen geben. Nächster Gegner von Alcaraz wird Daniel Evans sein. Der Birite setzte sich gegen Botic van de Zandschulp in vier Sätzen durch.

Im Achtelfinale wartet auf den Sieger der Partie zwischen Alcaraz und Evans entweder Matteo Arnaldi oder Cameron Norrie. Arnaldi besiegte den jungen Franzosen Arthur Fils etwas überraschend in fünf Sätzen. Norrie schlug Yu-Hsiou Hsu aus Taiwan mit 7:5, 6:4 und 6:4.

Alexander Zverev und Grigor Dimitrov hatten früh ihr drittrunden-Treffen klargemacht, Jannik Sinner musste auf seinen kommenden Gegner ein wenig warten: Es wird Stan Wawrinka werden, der sich gegen Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen behaupten konnte.

