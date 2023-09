US Open 2023: Daniil Medvedev besiegt Sebastian Baez in drei Sätzen

Der Russe Daniil Medvedev steht nach einem Dreisatz-Sieg über Sebastian Baez aus Argentinien im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 07:57 Uhr

© Getty Images Daniel Medvedev steht bereits im Achtelfinale der US Open 2023

Eine starke Siegesserie von Sebastian Baez (Argentinien) ist heute bei den US Open 2023 zu Ende gegangen. Der erst seit fünf Jahren als Profi agierende Südamerikaner musste sich nach den Turniersiegen in Kitzbühel und Winston-Salem in der dritten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres dem Russen Daniil Medvedev beugen und verlor nach 2:40 Stunden mit 2:6, 2:6, 6:7 (6).

Der in Flushing Meadows an drei gesetzte Moskauer bekommt es nun mit dem Australier Alex de Minaur zu tun, der seinerseits dem Chilenen Nicolas Jarry beim 6:1,-6:3,.6:2-Erfolg keine Chance ließ.

Umkämpfter dritter Satz

Medvedev begann seine Aufgabe in der Runde der letzten 16 ausgesprochen souverän und auf konstant hohem Niveau, sodass dem 22-Jährigen aus Buenos Aires in den ersten beiden Sätzen praktisch keine Chance blieb. Im dritten Durchgang sah das Publikum im Arthur-Ashe-Stadium dann ein ausgeglichenes Spiel der beiden Kontrahenten, wobei der Weltranglisten-Dritte in einer umkämpften Kurzentscheidung gegen Schluss das bessere Ende für sich hatte.

Der 27-jährige Ostslawe hatte 2021 in einem packenden Endspiel die US Open gegen den Serben Novak Djokovic gewonnen, Im Vorjahr war für Medvedev im Achtelfinale in fünf Sätzen gegen Nick Kyrgios Schluss gewesen.

