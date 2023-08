US Open 2023: Gauff gewinnt knapp gegen starke Siegemund

Coco Gauff ist mit einem hart erkämpften 3:6, 6:2 und 6:4 gegen Laura Siegemund in die zweite Runde der US Open 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 05:06 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Montagabend in New York City

Was für ein Auftakt der Night Sessions im Arthur Ashe Stadium bei den US Open 2023! Cenn Coco Gauff und Laura Siegemund duellierten sich beinahe drei Stunden lang, ehe sich die favorisierte US-Amerikanerin mit 3:6, 6:2 und 6:4 durchsetzen konnte. Gegen Ende zeigte Gauff, in diesem Sommer Siegerin in Washington und zueltzt in Cincinnati, noch einmal Nerven: Beim Stand von 5:2 servierte die immer noch erst 19-Jährige schon auf den Matchgewinn, leistete sich aber drei Doppelfehler. Wenige Minuten später verwertete die Lokalhedin aber ihren ersten Matchball.

in Runde zwei wartet auf Gauff nun die 16-jährige Mirra Andreeva aus Russland. Diese Begegnung hat es bereits vor wenigen Monaten in Roland Garros gegeben - damals hatte sich Gauff ohne Probleme durchgesetzt.

Ein paar Minuten nach Gauff zog auch Rückkehrerin Caroline Wozniacki in die zweite Runde des letzten Majors 2023 ein. Wozniacki gewann gegen Tatiana Prozorova mit 6:3 und 6:2 und bekommt es im nächsten Match mit Petra Kvitova zu tun.

Früher am Montag hatte sich Iga Swiatek gegen Rebecca Peterson mit 6:0 und 6:1 durchgesetzt. Swiatek trifft am Mittwoch auf Daria Saville aus Australien. Keine Probleme hatte auch Elena Rybakina, die Wimbledonsiegerin von 2022, die sich gegen Marta Kostyuk mit 6:2 und 6:1 behaupten konnte.

