US Open 2023: Halbfinale! Daniil Medvedev gewinnt Hitzeschlacht gegen Andrey Rublev

Daniil Medvedev ist mit einem 6:4, 6:3 und 6:4 gegen Landsmann Andrey Rublev bei schwierigen Bedingungen in das Halbfinale der US Open 2023 eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 23:02 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Mittwoch in New York City

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ex-Champion Daniil Medvedev hat seinem Kumpel Andrey Rublev bei den US Open die nächste schmerzliche Niederlage beigebracht und ist möglicher Halbfinal-Gegner von Alexander Zverev. Der 27 Jahre alte Russe sorgte mit dem 6:4, 6:3, 6:4-Erfolg dafür, dass sein zwei Jahre jüngerer Landsmann Rublev auch im neunten Versuch nicht über die Viertelfinal-Hürde bei einem Grand Slam hinauskam.

In diesem Jahr war Rublev bereits in Melbourne und Wimbledon in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Medvedev, Turniersieger von 2021, steht dagegen nach Wimbledon in seinem zweiten Major-Halbfinale in diesem Jahr.

Medvedev und Rublev lassen Freundschaft ruhen

Nächster Gegner könnte Zverev sein, der allerdings in der Nacht zum Donnerstag (zweites Match nach 1 Uhr MESZ/Sportdeutschland.TV) dafür den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz besiegen müsste. Das zweite Halbfinale bestreiten Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic aus Serbien und der US-Amerikaner Ben Shelton.

Medvedev und Rublev schenkten sich im Arthur Ashe Stadium nichts und ließen ihre Freundschaft für das Duell ruhen. Rublev ist Patenonkel von Medvedevs Tochter Alisa, gab in der Hitze von New York aber alles, um den Weltranglistendritten zu besiegen. Doch der Hartplatzspezialist erwies sich als zu stark und setzte sich durch.

Hier das Einzel-Tableau in New York City