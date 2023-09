US Open 2023: Halbfinale! Djokovic lässt Fritz erneut keine Chance

Novak Djokovic ist als erster Spieler in das Halbfinale der US Open 2023 eingezogen. Djokovic besiegte Taylor Fritz mit 6:1, 6:4 und

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 22:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic ist gegen Taylor Fritz nur wegen der Temperaturen ins Schwitzen gekommen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Im vergangenen Jahr durfte Novak Djokovic wegen der fehlenden Corona-Impfung nicht in die USA einreisen und konnte nicht am letzten Major des Tennisjahres teilnehmen. 2023 allerdings stürmt Djokovic einigermaßen unaufhaltsam Richtung vierter Titel in New York City und 24. Grand-Slam-Triumph insgesamt. Djokovic besiegte Taylor Fritz mit 6:1, 6:4 und . Im Halbfinale am Freitag wartet in jedem Fall wieder ein Lokalmatador - entweder Ben Shelton oder Frances Tiafoe. Die beiden bestreiten am heutigen Dienstag das letzte Match des Tages.

Der Erfolg von Djokovic gegen Fritz kam bei schwierigen äußeren Bedingungen nicht gerade überraschend: Alle bisherigen sieben Begegnungen hatte sich der serbische Großmeister sichern können. Lediglich im dritten Satz konnte der bestklassierte US-Amerikaner in den ATP-Charts die Partie offenhalten. Fritz verabsäumte es aber etwa beim Stand von 3:2, eine seiner zwei Breakchancen zu vertwerten.

Sportdeutschland.TV zeigt die US Open 2023 im Livestream. Hier kommt ihr zu allen Matches!

Stattdessen kam es, wie es so oft mit Novak Djokovic kommt: Der dreimalige US-Open-Champion nutzte im siebten Spiel seine erste Möglichkeit als Rückschläger, nachdem Fritz einige Spielbälle nicht gewinnbringend unterbringen konnte. Aber: Fritz schaffte noch einmal das Rebreak zum 4:4. Und gab sofort wieder seinen Aufschlag ab. Fritz hatte zwar noch eine Chance auf den neuerlichen Ausgleich, der Favorit nutzte aber seine zweite Chance auf den Sieg.

Für Novak Djokovic steht das 47. (!) Halbfinale bei einem der vier größten Turniere in der Tenniswelt an. Damit hat der 36-Jährige Roger Federer in dieser Kategorie überholt.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows