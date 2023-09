US Open 2023: Iga Swiatek und die Angst vor „Penko“

Iga Swiatek trifft heute im Achtelfinal der US Open 2023 auf Jelena Ostapenko. Gegen die Lettin hat Swiatek alle drei bisherigen Partien verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 11:58 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek trifft heute auf Jelena Ostapenko

Iga Swiatek hatte fast ein schlechtes Gewissen, als sie am Samstag ihre beste Freundin Kaja Juvan mit nur einem Spielgewinn im Gepäck aus dem Louis Armstrong Stadium geschickt hat. Sie habe auf einem ziemlich hohen Level gespielt (you don´t say!) und wenige unerzwungene Fehler gemacht, erklärte Swiatek ein paar Minuten später auf ihrer Presskonferenz.

Letzteres, die Fehler ohne Not, könnten auch so etwas wie die Brücke zur nächsten Gegnerin sein: Jelena Ostapenko. Die Lettin, 2017 Überraschungssiegerin in Roland-Garros, gilt unter den WTA-Profis als jene Spielerin mit der größten Streuung. Da ist von direkt in die Bande bis haargenau auf die Linie alles dabei, je nach Tagesform. Wenn „Penko“ einen guten Tag hat, wird es für die Frau auf der anderen Seite des Netzes schnell finster. Und niemand wüsste das besser als Iga Swiatek.

Ostapenko lässt Swiatek nur zwei Spiele

Bislang gab es nämlich drei Aufeinandertreffen zwischen der Weltranglisten-Ersten und Jelena Ostapenko - und letztere hat alle drei gewonnen. Beim allerersten in Birmingham 2019 schaffte Swiatek gerade einmal zwei Spielgewinne. Etwas besser, wenn auch immer noch nicht gut, lief es dann 2021 in Indian Wells: Ostapenko gewann auch diese Partie, damals mit 6:4 und 6:3.

Lediglich in Dubai 2022 war Iga Swiatek dem ersten Sieg gegen Jelena Ostapenko nahe, verlor erst im Tiebreak des dritten Satzes.

„Bei Jelena ist es so, dass sie an einem Tag ein perfektes Match spielen und jeden Ball ins Feld bringen kann, obwohl sie viel riskiert“, führte Swiatek am Freitag aus. „Und an einem anderen Tag kann sich das komplett drehen. Man weiß nie, was einen erwartet. Aber ich akzeptiere das. Alle diese Spielerinnen spielen ihr bestes Tennis gegen mich. Gegen Jelena habe ich das schon ein paar Mal zu spüren bekommen.“

Mal schauen, wie sehr Swiatek Ostapenko heute spürt. Und Ostapenko sich selbst.

