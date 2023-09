US Open 2023: Jessica Pegula verabschiedet Elina Svitolina

Jessica Pegula hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Elina Svitolina den Einzug in das Achtelfinale der US Open 2023 geschafft. Die Hoffnungen der fans auf einen Heimsieg leben damit weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 00:48 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula durfte sich Gratulationen von Elina Svitolina abholen

Jessica Pegula macht ja oft den Eindruck, als sei sie dermaßen stark geerdet, dass sie mit Siegen und Niederlagen auf dem Tenniscourt gleichermaßen gut umgehen könne. Nach dem 6:4, 4:6 und 6:2 gegen Elina Svitolina in der dritten Runde der US Open 2023 entfuhr dern an Position drei gesetzten Pegula dann aber doch ein befreites Lächeln.

Mit dem Sieg gegen Svitolina steht auch schon fest, dass mindestens eine Lokalmatadorin im Viertelfinale vertreten sein wird. Denn am Montag muss Jessica Pegula gegen Landsfrau Madison Keys ran, die sich im Louis Armstrong Stadium gegen Liudmilla Samsonova mit 5:7, 6:2 und 6:2 durchsetzen konnte.

Ohne Probleme ist mit Aryna Sabalenka die Nummer zwei des Turniers in die Runde der letzten 16 eingezogen. Sabalenka spielt nach dem 6:1 und 6:1 gegen Clara Burel im Avhtelfinale am Montag gegen Daria Kasatkina.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen