US Open 2023: Keys schlägt Vondrousova und fordert nun Sabalenka

Madison Keys ist mit einem erstaunlich glatten 6:1 und 6:4 gegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in das Halbfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort geht es gegen Aryna Sabalenka, die schon am Nachmittag gegen Qinwen Zheng keine Probleme hatte.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 03:22 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat am Mittwoch die heimischen Fans begeistert

Madison Keys hat am Mittwochabend die US-amerikanischen Fans begeistert - indem sie, die 2017 hier im Endspiel stand, Marketa Vondrousova mit 6:1 und 6:4 besiegen konnte. Aber wird das auch im Halbfinale gegen Aryna Sabalenka reichen?

Denn die künftige Weltranglistenerste nimmt nach einer Demonstration ihrer Stärke immer mehr ihren zweiten Grand-Slam-Triumph in den Blick. Die 25-Jährige aus Belarus ließ bei ihrem 6:1, 6:4-Viertelfinalerfolg am Mittwoch gegen die Chinesin Zheng Qinwen keinen Zweifel an der Siegerin.

"Ich habe heute definitiv großartiges Tennis gespielt", sagte Sabalenka: "Ich habe dieses Jahr noch einiges in New York zu tun und werde erst nach den US Open darüber nachdenken, die Nummer 1 zu werden."

Sabalenka schlägt Keys in Wimbledon

Sabalenka löst nach dem Turnier in New York die Polin Iga Swiatek ab, die 75 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste stand. Swiatek war im Achtelfinale gescheitert. Sabalenka wahrte mit ihrem Erfolg gegen Zheng ihre beeindruckende Viertelfinalbilanz bei Grand Slams. Alle sieben Auftritte in der Runde der letzten Acht bestritt sie erfolgreich. Zheng verpasste es, als dritte Chinesin nach Peng Shuai (2014) und Li Na (2013) in New York ins Halbfinale einzuziehen.

Das Duell Aryna Sabalenka gegen Madison Keys gab es in diesem Jahr schon in Wimbledon. Da konnte sich Sabalenka im Viertelfinale glatt mit 6:2 und 6:4 durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen