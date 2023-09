US Open 2023: Leylah Fernandez - kommt diesmal der große Run im Doppel?

Leylah Fernandez hat zwei Jahre nach ihrem Finaleinzug bei den US Open 2021 gute Aussichten auf eine Wiederholung dieses Erfolges. Diesmal allerdings im Doppel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 19:11 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez in New York City 2023

Die Sitzplatzverteilung auf den Tribünen des Grandstands am frühen Sonntagnachmittag in Flushing Meadows haben sich streng an der Schattengrenze orientiert. In der Sonne sind nur jene Fans gesessen, die ihre teuer erstandenen Tickets auch wirklich aussitzen wollten. Der Rest saß im Schatten und schaute Leylah Fernandez bei der Arbeit zu.

Was immer noch Spaß macht. Die Kanadierin agiert dynamisch wie bei ihrem Run in das Endspiel vor zwei Jahren. Nur nicht so erfolgreich wie 2021, als sie einen Comeback-Sieg nach dem anderen aus dem Hut gezaubert hat. Im Einzel. Im Paarlauf ist Fernandez an der Seite von Taylor Townsend bereit für neue Schandtaten. Vielleicht sogar den Titel bei den US Open?

Die Arbeitsaufteilung zwischen den beiden Linkshänderinnen funktioniert jedenfalls perfekt, vor allem in den Rückschlag-Spielen: Fernandez deckt die Grundlinie mit ihrem Speed ab, Townsend zeigt derweil die ganz große Kunst am Netz - in puncto Abdeckung und vor allem in Hinblick auf ihre fantastischen Volleys.

Fernandez und Townsend mit guten Aussichten

Am heutigen Sonntag nun standen Fernandez und Townsend der eher zufällig zusammen gewürfelten Paarung Donna Vekic und Karolina Pliskova gegenüber. Vekic hatte bei glühender Hitze (siehe oben) ein langärmliges, dunkles Oberteil gewählt. Vielleicht auch um ihre Gegnerinnen zu beeindrucken. Was nicht gelang. Fernandez und Townsend gewannen mit 7:6 (2) und 6:1 und zogen ins Viertelfinale ein.

Dort hätte es eigentlich gegen die an Nummer eins gesetzten Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova gehen sollen. Aber beim besten Doppel der letzten Jahre ist aktuell gehörig Sand im Getriebe. Stattdessen wartet nun ein Match entweder gegen eine andere tschechische Paarung (Marketa Vondrousova und Barbora Strycova) oder gegen Garbiela Dabrowski und Elena Routliffe. Mit besten Aussichten auf zumindest die Vorschlussrunde.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen