US Open 2023: Medvedev gegen Rublev - russisches Roulette zweier Freunde

Mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev treffen zwei russische Topprofis im Viertelfinale der US Open 2023 aufeinander. Die Chancen auf den Sieg sind alles andere als gleich verteilt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 16:29 Uhr

© Getty Images Die Freunde Daniil Medvedev und Andrey Rublev treffen im Viertelfinale der US Open 2023 aufeinander

Privat verbindet Daniil Medvedev und Andrey Rublev einiges: Beide Spieler sind in Moskau geboren, haben sich für eine Berufskarriere als Tennisprofi entschieden, und beide sind religiös. Der letzte Punkt gab laut "Meddy" auch den Ausschlag dafür, seinen zwei Jahre jüngeren Landsmann als Taufpaten für seine Tochter auszuwählen. Was Medvedev und Rublev ebenso eint: ihr spezieller Sinn für Humor.

2020 standen sich die zwei befreundeten Russen bereits bei den US Open gegenüber, auch damals wurde der Sieger eines Viertelfinalduells gesucht. Gemeldet hat sich dafür mit Nachdruck Medvedev, der in drei klaren Sätzen seinem Kollegen keine Chance ließ. Vergangenen November kämpfte Rublev bei den ATP Finals in Turin zurück und gewann im Tiebreak des Entscheidungssatzes mit 9:7.

Rublev kämpft um erstes Major-Halbfinale

Insgesamt führt Medvedev im Head-to-head allerdings klar mit 5:2. Und auch eine weitere Statistik dürfte Rublev noch zu denken geben: Der Mixed-Olympiasieger von Tokio hat seine bisherigen Viertelfinal-Teilnahmen bei Grand-Slam Turnieren allesamt verloren. In Zahlen gegossen heißt das ein zermürbendes 0:8.

Aber irgendwann geht jede Serie - ob gut oder schlecht - zu Ende. Vielleicht für Rublev gerade am Mittwoch, dem zweiten Viertelfinal-Tag der US Open 2023. Mit Sicherheit wird der aktuell Weltranglisten-Achte alles auf eine Karte setzten müssen, praktisch russisches Roulette spielen, um seinen fünf Plätze besser klassierten Landsmann schlagen zu können.

