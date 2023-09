US Open 2023: Medvedev in absoluter Bestform - aber auch gut genug für Alcaraz?

Daniil Medvedev trifft am Freitag im Halbfinale der US Open 2023 auf Carlos Alcaraz. Der Russe weiß, dass er eine außerordentliche Leistung brauch, um den Titelverteidiger in New York City zu besiegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 13:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schaut etwas unsicher in die Zukunft

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

„Ten out of ten“. Die Antwort von Daniil Medvedev auf die Frage, wie gut er gerade spiele, kam noch auf dem Court des Arthur Ashe Stadiums wie aus der Pistole geschossen. Keiner seiner Gegner ab Chris O´Connell habe ihm etwas geschenkt. Und er habe sich dennoch bis ins Halbfinale durchgekämpft. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Andrey Rublev hat sich trotz des glatt aussehenden Ergebnisses von 4:6, 3:6 und 4:6 bis zum Schluss gewehrt.

Er habe gewusst, dass Kumpel Andrey bis zum letzten Ball kämpfen würde. Andererseits musste Rublev bei ihm vom selben ausgehen müssen. Alleine dass es fünf Matchbälle brauchte, bis Medvedev sich endlich auf seine kalte Dusche freuen konnte (eigentlich hatte er das für den Fall geplant, dass er Satz drei verliert), zeigt, dass Andrey Rublev trotz seines neuerlichen Scheiterns in einem Major-Viertelfinale keine Geschenke ausgeteilt hat.

Und nun wartet also Carlos Alcaraz.

Medvedev voll des Lobes über Alcaraz

Zu sagen, dass Daniil Medvedev mit dem Spanier so seine Probleme gehabt hat, wäre eine glatte Untertreibung. Im Endspiel von Indian Wells gab es ein 2:6, 3:6, im Halbfinale von Wimbledon ein 3:6, 3:6 und 3:6. Alcaraz präsentiert mit seinem variantenreichen Spiel - vor allem mit seinen Stopps - das wohl größte Mismatch für Medvedev auf der ATP-Tour.

„Was es so schwierig gegen ihn macht: Er kann jeden Schlag“, erklärte Medvedev also in seiner Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Rublev. „Er hat verglichen mit anderen Spielern einfach mehr Power. Ich würde sagen, dass es 97 der Spieler nicht schaffen, an mir vorbei zu spielen. Weil ich immer da bin, immer laufe, versuche, jeden Ball zurückzubringen. Carlos schafft das aber. Wir sehen Winner mit 100 Meilen pro Stunde uns ähnliche Dinge.“

Was Daniil Medvedev zu folgender Schlussfolgerung kommen ließ: „It needs to be eleven out of ten." Weil Carlos Alcaraz so stark sei.

