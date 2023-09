US Open 2023: Medvedev macht Viertelfianle gegen Rublev klar

Daniil Medvedev ist mir einer starken Leistung in das Viertelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort trifft der Champion von 2021 auf Landsmann Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 03:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev kommt schön langsam in Fahrt

Medvedev erwischte gegen Alex de Minaur zwar einen langsamen Start, spätestens mit dem Gewinn des zweiten Satzes war der Russe aber der Chef im Arthur Ashe Stadium. Letztlich dauerte es 2:40 Stunden, bis Medvedev zum 2:6, 6:4, 6:1 und 6:2 ausservierte. De Minaur hatte Medvedev vor ein paar Wochen in Toronto noch besiegen könne, diesmal blieb der Australier insgesamt ohne Chance auf den Sieg.

Im Viertelfinale am Mittwoch geht es für Daniil Medvedev gegen Landsmann und Kumpel Andrey Rublev. Letzterer setzte sich am Nachmittag an gleicher Stätte wie Medvedev gegen Jack Draper ebenfalls in vier Sätzen durch. Zwischen den beiden hat es bislang sieben Partien gegeben, Medvedev führt mit 5:2-Siegen.

Als dritter Viertelfinalist in der oberen Hälfte steht Carlos Alcaraz fest. Der Sanier besiegte schon am Nachmittag Matteo Arnaldi und wartet nun auf den Sieger zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner.

