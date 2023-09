US Open 2023: Sabalenka zu stark für Kasatkina, Jabeur verliert

Aryna Sabalenka ist mit einer dominanten Leistung in das Viertelfinale der US Open 2023 eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen Vorjahresfinalistin Ons Jabeur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 02:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka hat am Labour Day 2023 voll überzeugt

Die Aussicht, am kommenden Montag die Spitze der ATP-Weltrangliste zu übernehmen, hat Aryna Sabalenka bei ihrem Achtelfinale gegen Aryna Sabalenka noch zusätzlich beflügelt. Die in New York noch an Position zwei gesetzte Belarussin setzte sich gegen Daria Kasatkina souverän mit 6:1 und 6:3 durch.

Im Viertelfinale kommt es am Mittwoch nicht zum Wiedersehen mit Ons Jabeur, der Sabalenka in Wimbledon noch unterlegen war. Jabeur verlor ihr Achtelfinale gegen Quinwen Zheng nämlich mit 2:6 und 4:6.

Zuvor hatte sich Madison Keys mit einem 6:1 und 6:3 ihren Platz in der Runde der letzten acht gesichert. Keys spielt in zwei Tagen gegen Marketa Vondrousova, die regierende Wimbledon-Siegerin.

Hier das Einzel-Tableau in New York City