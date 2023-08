US Open 2023: Tsitsipas schlägt Raonic - Musetti, Korda fliegen raus

Stefanos Tsitsipas hat sich mit einem beeindruckenden Drei-Satz-Erfolg gegen Milos Raonic einen Platz in Runde zwei der US Open 2023 gesichert. Mit Lorenzo Musetti und Sebastian Korda sind nach Holger Rune und Alexander Bublik zwei weitere gesetzte Spieler ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 04:58 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat sich gegen Milos Raonic durchgesetzt

Das Louis Armstrong Stadium zählt nicht zu den bevorzugten Arbeitsstätten von Stefanos Tsitsipas. Hier hat der Grieche 2019 ein bemerkenswertes Match gegen Andrey Rublev verloren, ein Jahr später ließ Tsitsipas an gleicher Stelle mehrere Matchbälle gegen Borna Coric liegen. Und nun also musste der Athener gegen Milos Raonic ran, gegen den er bislang noch sieglos war. Das aber sollte sich am Montagabend ändern. Denn da gewann Tsitsipas gegen Raonic nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 6:3 und 6:4.

Nächster Gegner wird der Schweizer Dominic Stricker sein, der gegen Alexei Popyrin in vier Sätzen gewann. Vor wenigen Wochen in Wimbledon hatte Stricker gegen Popyrin noch übe die volle Distanz gehen müssen.

Am Nachmittag hatte es mit Holger Rune schon die Nummer vier des Turniers erwischt, zuvor war Alexander Bublik, die Nummer 25, Dominic Thiem glatt in drei Sätzen unterlegen. In den darauffolgenden Stunden sollten sich auch Sebastian Korda (nach fünf Sätzen gegen Marton Fucsovics) und Lorenzo Musetti (ebenfalls nach fünf Sätzen gegen den französischen Qualifikanten Titouan Droguet) schon am ersten Tag aus dem Turnier verabschieden.

