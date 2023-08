US Open 2023: Wozniacki feiert glänzendes Grand Slam-Comeback und fordert Kvitova

Bei ihrem ersten Auftritt bei einem Grand Slam-Turnier nach mehr als drei Jahren zeigte Caroline Wozniacki in der ersten Runde der US Open 2023 eine überzeugende Leistung und besiegte Tatiana Prozorova glatt in zwei Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 07:06 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki siegte in ihrem ersten Grand Slam-Match seit den Australian Open 2020 .

Die 33-jährige, die für das Majorturnier eine Wild Card erhalten hatte, besiegte die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa am späten Montagabend (Ortszeit) nach souveräner Vorstellung 6:3, 6:2.

Nach einem 2:3-Rückstand konnte Wozniacki fünf Spiele in Folge für sich entscheiden und die Kontrolle im Match übernehmen. Die ersten vier Spiele im zweiten Durchgang gingen jeweils über Einstand, wovon die Dänin drei auf ihre Seite ziehen konnte und nach der 3:1-Führung ungefährdet blieb.

Im On-Court-Interview kommentierte sie: “Es fühlt sich einfach aufregend an, auf dieser Bühne zurück zu sein. Ich war anfangs ziemlich nervös, hier auf diesem Platz zu stehen. Das letzte Mal war ich 2019 hier und viel ist seitdem passiert. Es fühlt sich einfach großartig an, dass ich eine erneute Chance in einer Night-Session auf so einem großen Court bekommen habe.“

Wozniacki hatte erst Anfang August nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause ihr Comeback auf der Tour gefeiert, sie hatte sich eine Auszeit genommen, um eine Familie zu gründen. In Flushing Meadows, wo sie 2009 und 2014 im Endspiel stand, trifft sie in der zweiten Runde auf die Weltranglistenelfte Petra Kvitova aus Tschechien.

Kvitova besiegt Bucsa

Die an Nr. 11 gesetzte Petra Kvitova feierte in New York ebenfalls einen erfolgreichen Auftakt. Mit 6:1, 7:6 (5) setzte sich die zweifache Wimbledonsiegerin aus Tschechien gegen die Spanierin Cristina Bucsa durch.

Hier das Einzel-Tableau aus New York City