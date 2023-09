US Open 2023: Zverev bezwingt Dimitrov - im Achtelfinale nun gegen Sinner

Alexander Zverev ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Grigor Dimitrov in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort geht es am Montag gegen Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 05:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Samstagabend in Flushing Meadows

Mindestens eines hat Alexander Zverev an diesem Samstagabend in Flushing Meadows bewiesen: In Sachen Fitness spielt die deutsche Nummer eins längst wieder in der absoluten Weltspitze mit. Denn während Grigor Dimitrov im Laufe der Drittrunden-Partie im Louis Armstrong Stadium immer weiter abbaute, wurde Zverev immer stärker. Und gewann schließlich mit 6:7 (2), 7:6 (8), 6:1 und 6:1. Im Achtelfinale spielt Zverev am Montag gegen Jannik Sinner, der sich gegen Stan Wawrinka ebenfalls in vier Sätzen behaupten konnte.

Gegen Dimitrov startete Zverev stark, lag schnell mit einem Break in Führung. Der Bulgare schaffte aber umgehend das Comeback und legte nach mehr als einer Stunde Spielzeit ein beeindruckendes Tiebreak hin, gewann dieses mit 7:2. Dieses Momentum nahm Dimitrov in den zweiten Satz mit - bis Zverev das Re-Break zum 4:4 gelang. Das zweite Tiebreak wurde dann zum Wendepunkt in diesem Match. Dimitrov konnte einen Satzball nicht nutzen, Zverev schlug bei seinem vierten zu.

Zverev am Labour Day gegen Sinner

Und zig danach noch einmal das Tempo an, während bei Grigor Dimitrov schön langsam die Kräfte schwanden. Der dritte Akt war mit 6:1 für Zverev blitzschnell vorüber, das Break zum 2:0 im vierten Durchgang besiegelte schon fast den Sieg der deutschen Nummer eins. Nach 3:42 Stunden Spielzeit verwertete Zverev seinen ersten Matchball.

Am Labour Day geht es nun also gegen Jannik Sinner, gegen den Zverev eine 3:1-Bilanz mitbringt. Einer dieser Siege kam bei den US Open zustande: 2021 gewann Alexander Zverev mit 6:4, 6:4 und 7:6 (7). Sinner hatte gegen Stan Wawrinka in den ersten beiden Sätzen ebenfalls zu kämpfen, gewann aber schließlich doch recht sicher mit 6:3, 2:6, 6:4 und 6:2.

