US Open 2025: Coco Gauff zittert sich in Runde zwei

Coco Gauff ist mit einem hart erkämpften 6:4, 6:7 (2) und 7:5 gegen Ajla Tomljanovic in die zweite Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 04:21 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat zum Auftakt in Flushing Meadows ihr großes Kämpferherz gezeigt

Wenige Tage vor den US Open hat Coco Gauff eine interessante Entscheidung getroffen: Weil sie ihre Probleme mit dem Aufschlag nicht in den Griff bekam, verabschiedete die US-Amerikanerin Coach Matt Daly. Und wandte sich in Gavin McMillan einem Mann zu, der schon anderen Spielerinnen mit ähnlichen Problemen weitergeholfen hatte. Wie etwa Aryna Sabalenka.

Und so kam es, wie es kommen musste: Gauff, die im zweiten Satz schon mit einem Break in Führung gelegen war, serviert im dritten beim Stand von 5:4 gegen Ajla Tomljanovic auf den Einzug in die zweite Runde. Und startete dieses Spiel mit zwei Doppelfehlern, um es wenige Augenblicke später zu verlieren.

Osaka überzeugt zum Auftakt

Es sprach dann aber auch wieder für den Kampfgeist der US-Open-Siegerin von 2023, dass sie mit einem neuerlichen Break mit 6:5 und Führung ging. Nach 2:57 Stunden Spielzeit hatte Gauff dann tatsächlich ihren ersten Matchball. Und verwertete diesen mit einem sehr feinen Passierball.

Die kommende Gegnerin wird nicht wesentlich einfacher für die Lokalmatadorin. Denn auch wenn Donna Vekic mit der immer stärker werdenden Jessica Bouzas Maneiro ihre Probleme hatte - gegen Gauff wird die Kroatin voll da sein.

Überzeugend stieg dagegen Naomi Osaka in die US Open ein, die sie ja bereits zweimal gewinnen konnte - 2018 und zwei Jahre später während der Pandemie. Osaka gewann gegen Great Minnen mit 6:3 und 6:4 und trifft nun auf die US-Amerikanerin Hailey Baptiste, die gegen Katerina Siniakova mit 7:5 und 6:3 erfolgreich blieb.

