US-Open-Absage: Elina Svitolina schließt sich Gael Monfils an

Elina Svitolina wird in diesem Jahr nicht bei den US Open aufschlagen. Das gab die Ukrainerin, die im vergangenen Jahr im Halbfinale gestanden war, in den sozialen Medien bekannt. Auch Kiki Bertens sagte ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 16:32 Uhr

© Getty Images Auch Elina Svitolina wird in diesem Jahr nicht in New York spielen

Zuletzt hat man Elina Svitolina an der Seite ihres Freundes Gael Monfils an Bord eines sportlich anmutenden Bootes gesehen, da war schon abzusehen, dass die Ukrainerin ihr Heil im Moment in der Regeneration sucht. Und nicht in der Vorbereitung auf die US Open. Am Freitag nun machte es die Weltranglisten-Fünfte nun amtlich, gab ihre Absage in den sozialen Medien in einem formschönen Statement bekannt. Und folgte damit Monfils, der allerdings schon länger weiß, dass seine Tennissaison 2020 in Europa weitergehen wird.

Svitolina hatte im vergangenen Jahr das Halbfinale in New York City erreicht, wo sie an Serena Williams gescheitert war. Nach dem Rückzug von Ashleigh Barty war die 25-Jährige aus Odessa die zweite Top-Ten-Spielerin, die auf das zweite Grand-Slam-Turnier in dieser Saison verzichtet. Kiki Bertens, aktuell Weltranglisten-Siebte, zog wenige Minuten später nach. Darüber hinaus haben auch Julia Görges und Ansatasia Pavlyuchenkova schon abgesagt.