US Open: Aryna Sabalena macht kurzen Prozess mit Collins

Die an Position zwei gesetzte Aryna Sabalenka hat ohne größere Probleme das Achtelfinale bei den US Open erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 08:08 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

In einer Nacht der Überraschungen hat sich Aryna Sabalenka schadlos gehalten: Die Nummer 2 der Welt schlug Danielle Collins souverän mit 6:3, 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 16 in New York. Nach dem Marathonmatch zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas endete das Spiel dennoch erst nach 1 Uhr Ortszeit.

Sabalenka schoss dabei 34 Gewinnschläge auf die Gegenseite, bei gut vertretbaren 13 Fehlern ohne Not. Selbst Collins stand bei einer 24:16-Bilanz, aber hatte am Ende gegen die Power der Belarussin keine Chance. Und das, obwohl sie im Sommer mit zwei Turniersiegen am Stück einen tollen Lauf hingelegt hatte.

Sabalenka trifft nun auf ihre Doppelpartnerin Elise Mertens, die mit 6:3, 7:5 gegen Ons Jabeur siegte.

