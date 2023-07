US Open: Brady und Opelka versuchen den Wiedereinstieg

Bei den US Open 2023 wollen auch zwei Profis an den Start gehen, die zuletzt monatelang von Verletzungen aus der Bahn geworfen wurden: Jennifer Brady und Reilly Opelka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 17:11 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady möchte bei den US Open 2023 wieder an den Start gehen

Eine Entry List ist noch lange kein sicheres Versprechen, dass die dort angeführten SpielerInnen auch tatsächlich an einem Turnier teilnehmen. In vielen Fällen ist es eine Absichtserklärung. Und gerade bei Grand-Slam-Events wird diese Absicht ja auch gerne unter dem monetären Aspekt formuliert: Schließlich gibt es schon für eine erstrunden-Niederlage ein vergleichsweise üppiges Salär.

Andererseits haben Reilly Opelka und Jennifer Brady in ihren Karrieren nun schon so viel Preisgeld gewonnen, dass sie auf einen Start bei den US Open 2023 finanzielle nicht angewiesen sind. Wenn sich diese beiden Namen also auf der gestern veröffentlichten Entry List für das letzte Major des Jahres zu finden sind, dann ist das aus sportlicher Sicht interessant.

Brady fast zwei Jahre weg

Was man vielleicht schon vergessen hat: 2021 stand Jennifer Brady im Endspiel der Australian Open, verlor dort gegen Naomi Osaka. Ihr letztes Match hat die mittlerweile 28-jährige US-Amerikanerin in jenem Jahr in Cincinnati gegen Jelena Ostapenko bestritten. Da musste Brady wegen einer Verletzung aufgeben. Eigentlich hätte das Comeback schon in diesem Frühjahr stattfinden sollen. Alleine: Da machte Bradys Knie nicht mit. Nun sollen also die US Open das erste große Turnier-Highlight nach der Rückkehr auf die Tour werden. In das 128er-Raster kommt Jennifer Brady ohne Probleme: Sie darf ein Protected Ranking von 14 verwenden.

Die Pause von Reilly Opelka war nun nicht ganz so lang. Opelka hat sich nach seiner Niederlage gegen Nick Kyrgios im vergangenen Sommer vom aktiven professionellen Tennis fernhalten müssen - einer Hüftverletzung wegen. Auch der Name des 2,11 Meter großen Lokalmatadors findet sich auf der Liste der Teilnehmer der US Open 2023. Opelkas Protected Ranking liegt bei Platz 33.

Die USA stellen mit derzeit 25 (14 Frauen, elf Männer) StarterInnen das größte Aufgebot beim vierten Major des Jahres. Wie so oft. Was aber keine Erfolgsgarantie ist: Der letzte Sieg bei den Frauen datiert aus dem Jahr 2017 (Sloane Stephens), jener bei den Männer gar von 2003. Damals gewann Andy Roddick.