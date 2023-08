US Open: Caroline Wozniacki und Venus Williams erhalten Wildcards

Caroline Wozniacki und Venus Williams stehen bei den US Open dank Wildcards direkt im Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 06:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ein Bild aus alten Tagen: Caroline Wozniacki und Venus Williams

Die beiden ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki und Venus Williams haben wie erwartet Wildcards für die US Open in New York erhalten. Das gaben die Organisatoren des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Mittwoch bekannt.

Bemerkenswert: Die 43-jährige Williams steht in diesem Jahr zum 24. Mal im Hauptfeld der US Open. 2000 und 2001 holte sie in Flushing Meadows den Titel. Für Comebackerin Wozniacki steht in New York der erste Grand-Slam-Auftritt seit den Australian Open 2020 auf dem Programm.

Isner bei den Herren direkt im Hauptfeld

Neben Wozniacki und Williams erhielten bei den Frauen Ashlyn Krueger, Robin Montgomery, Kayla Day, Clervie Ngounoue, Storm Hunter und Fiona Ferro Wildcards für das Hauptfeld.

Bei den Herren ersparen sich John Isner, Alex Michelsen, Ethan Quinn, Learner Tien, Steve Johnson, Michael Mmoh, Rinky Hijikata und Benjamin Bonzi den Gang durch die Qualifikation. Der Hauptbewerb der US Open findet vom 28. August bis 10. September statt.