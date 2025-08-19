US Open: Debütant Justin Engel scheitert in erster Quali-Runde

Grand-Slam-Debütant Justin Engel musste seine Hoffnung auf einen Hauptfeld-Platz bei den US Open am Dienstag begraben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 19:15 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel verlor in Runde eins

Justin Engel ist in der ersten Qualifikationsrunde der US Open 2025 gescheitert. Der 17-jährige Deutsche unterlag dem Argentinier Roman Andres Burruchaga am Dienstag nach hartem Kampf mit 6:3, 3:6 und 5:7 und musste bei seinem Grand-Slam-Debüt somit eine Niederlage hinnehmen.

Aus deutscher Sicht ist bei den Herren in der Qualifikation nur mehr Jan-Lennard Struff dabei. Der Warsteiner hatte am Montag den Sprung in die zweite Runde geschafft. Fix im Hauptfeld stehen Alexander Zverev und Daniel Altmaier.

Hier das Quali-Tableau bei den US Open 2025