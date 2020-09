US Open: Dominic Thiem - „Bis zum Schluss sehr, sehr gefährlich“

Dominic Thiem hat sich gegen Marin Cilic nach überragendem Beginn gut durch heikle Situationen manövriert. Für seinen kommenden Gegner hat Thiem nur Lob übrig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 08:57 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem freut sich auf Félix Auger-Aliassime

Günter Bresnik hat vor Jahren einmal erzählt, dass sich sein damaliger Schützling Dominic Thiem an jeden einzelnen Punkt erinnern könne, den er in einem Match gespielt hat. Nun, wenn Thiem jeder Punkt im Gedächtnis bleibt, dann auch sicher jede Partie als Gesamtkunstwerk. Und also hat sich der Österreicher nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit gegen Marin Cilic womöglich an 2017 zurück erinnert, als er im Eiltempo mit 2:0-Sätzen gegen Juan Martin del Potro in Führung gegangen war. Um die Kontrolle über das Match danach scheibchenweise abzugeben.

Ganz so dramatisch hat sich die Lage beim 6:2, 6:2, 3:6 und 6:3 gegen den kroatischen US-Open-Sieger von 2014 dann doch nicht entwickelt. Auch weil Thiem im fünften Spiel des vierten Satzes bei Breakchance Cilic einen Volley an die Linie gesetzt hat, den Darren Cahill im Interview nach dem Match in der Kategorie John McEnroe angesiedelt hat. Ganz so weit wollte Thiem nicht gehen, über die Bedeutung dieses Punktes waren sich alle Beteiligten aber klar.

Dominic Thiem denkt an 2017

Dennoch musste Thiem an das Match gegen del Potro zurückdenken. „Cilic war zwar nicht krank wie damals del Potro“, der Kroate sei aber wie der Argentinier ein Spieler, der immer an einen Erfolg glaube. „Dieses absolute Siegergen haben nicht viele Spieler. Es war bis zum Schluss sehr, sehr gefährlich. Solche Spieler bleiben immer dran bis zum Ende. Es gibt eigentlich nie den Fall, dass man das locker nach Hause spielt. Deshalb bin ich froh, dass es kein Deja-Vu gegeben hat.“

Der ganz große Unterschied zum Treffen mit del Potro vor drei Jahren: damals war der Grandstand voll mit argentinischen Fans, die ihren Helden zum Comeback getrieben haben. Am Samstagabend in New York hätte sich Dominic Thiem ein paar Fans gewünscht, die seinen Energieabfall Ende des dritten, Anfang des vierten Satzes aufgefangen hätten.

Félix Auger-Aliassime wartet

Am Montag spielt Thiem gegen Félix Auger-Aliassime, der nach Angaben des Österreichers das „komplette Paket“ mitbringe. Spielerisch. Athletisch. Und auch abseits des Courts - schließlich sei der Kanadier ein gut aussehender Bursche, wie Thiem Cahill noch mit auf den Weg gab. Sportlich hat Auger-Aliassime gegen Corentin Moutet ein deutliches Zeichen gesetzt, den Franzosen sehr humorfrei aus dem Turnier geworfen.

Die Ankunft von „FAA“ habe sich schon lange angekündigt, so Thiem in seiner Pressekonferenz nach dem Match. Ebenso wie jene des jungen Spaniers Carlos Alcaraz, der vor ein paar Tagen seinen ersten Titel auf der ATP-Challenger-Tour gewonnen hat. Er beobachte die Tennisszene sehr genau, Überraschungen gebe es für ihn so gut wie nicht. Weder in seinem eigenen Spiel noch bei den meisten potenziellen Gegnern.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2020