US Open: Dominic Thiem gegen Pablo Carreno Busta - Nummer acht wird am härtesten

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der US Open auf einen alten Bekannten: den Spanier Pablo Carreno Busta. Wenngleich der Österreicher in sieben Duellen ebenso viele Siegen einfahren konnte, sind die Vorzeichen vor dem achten Aufeindertreffen völlig andere.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 20:31 Uhr

Dominic Thiem bekommt es bei den US Open mit Pablo Carreno Busta zu tun

Eigentlich müsste Dominic Thiem mit Blick auf die Auslosung ja ein Schmunzler ins Gesicht steigen. Eigentlich müssten die Gazetten des Landes mit dem Duell gegen einen Lieblingsgegner titulieren, gegen einen Mann, den Thiem zeit seiner Karriere stets einigermaßen unbedrängt in die Schranken weisen konnte. Eigentlich. Denn 2022 ist alles anders bei Dominic Thiem, der bei den US Open - jenem Grand-Slam-Turnier, das der Österreicher als bislang einziges dieser Kategorie gewinnen konnte - nur dank einer Wildcard überhaupt im Hauptfeld mit dabei ist.

Wenngleich Thiem beim Vorbereitungsturnier in Winston-Salem zumindest etwas Selbstvertrauen tanken konnte - mit Blick auf die nackten Zahlen jedoch auch "nur" gegen die Nummer 87 der Weltrangliste nach Abwehr zweier Matchbälle hat gewinnen können und gegen den topgesetzten Grigor Dimitrov von einer Aufgabe des Bulgaren profitiere -, geht der Niederösterreicher als krasser Außenseiter ins nunmehr achte Duell mit dem 31-jährigen Spanier Pablo Carreno Busta. Mit jenem Mann, den Thiem eigentlich so fest unter Kontrolle hat.

Thiem sucht Selbstvertrauen

Die verschobene Ausgangslage ist nicht alleine auf die lange Verletzungspause Thiems und den harten Weg zurück zu dessen Leistungsspitze zurückzuführen. Vielmehr sind es die starken Leistungen, die Pablo Carreno Busta in der Vorbereitung auf die US Open verbuchen konnte. Großes Highlight: der erste ATP-Masters-1000-Titelgewinn (Montreal) in der langen Karriere des Spaniers, der in der Weltrangliste mit Platz 14 zurzeit mehr als 215 Plätze vor Dominic Thiem geführt wird. Und der mit den US Open ebenso ganz hervorragende Erinnerungen verbindet.

Zweimal stand Carreno Busta in seiner Laufbahn nämlich in der Vorschlussrunde beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres: 2017 und 2020. So gut hat der 31-Jährige bei keinem anderen Major-Event abgeschnitten. Dominic Thiem hingegen hat das Turnier 2020 gewonnen - und fiebert seit seiner Rückkehr auf die ATP-Tour vor wenigen Monaten einem Antreten in der Millionenmetropole New York City entgegen. Und: Thiem darf im achten Duell mit Carreno Busta erstmalig in die Rolle des David schlüpfen, der den großen Goliath zum Tanz bittet.

Genau hier - in Kombination mit der ansteigenden Leistungskurve und der erfolgreichen Histore gegen Pablo Carreno Busta - liegt auch der Optimismus, den Dominic Thiem mit in sein Erstrundenduell mit dem Weltranglisten-14. nehmen kann. Zu verlieren hat der ehemalige Weltranglistendritte so wenig wie selten auf Grand-Slam-Niveau. Phasenweise konnte Thiem - man blicke auf die letzten Augenblicke im Tiebreak des dritten Satzes gegen J.J. Wolf in Winston-Salem - zuletzt seine alte Stärke aufblitzen lassen. Und: Thiem hat gegen Pablo Carreno Busta in sieben Matches noch nie verloren. Eine Statistik, die Wirkung zeigt. Auf beiden Seiten.