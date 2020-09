US Open: Dominic Thiem zweites Spiel nach 18:00 Uhr, Daniil Medvedev in der Night-Session

Dominic Thiem wird am morgigen Montag sein Achtelfinalduell mit Felix Auger-Aliassime zur besten Sendezeit bestreiten, das Match ist als zweites Spiel nach 18:00 Uhr angesetzt. Daniil Medvedev hingegen wird in der Night-Session gegen Francis Tiafoe aufschlagen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 11:24 Uhr

Dominic Thiem wird am Montag das zweite Match nach 18:00 Uhr bestreiten

Am vorgestrigen Samstag ist es dann doch recht spät geworden bei Dominic Thiems Drittrundenpartie bei den US Open, der Österreicher verwandelt gegen 5:50 Uhr europäischer Zeit seinen ersten Matchball gegen den Kroaten Marin Cilic, um in sein fünftes Achtelfinale beim Grand Slam in den Vereinigten Staaten einzuziehen. Damit es nun aber auch in sein zweites Viertelfinale gehen kann, muss der Österreicher Felix Auger-Aliassime aus dem Weg räumen.

Dass diese Hürde aber eine enorm schwierige sein wird, das zeigten die bisherigen Auftritte des Kanadiers. Insbesondere in der dritten Runde, als Auger-Aliassime den Franzosen Corentin Moutet in drei Sätzen vorführte, zeigte der Youngster ausgezeichnetes Tennis. "Er hat das komplette Paket", meinte auch Dominic Thiem in Hinblick auf das anstehende Duell mit dem 20-Jährigen. Das Spiel gibt es hier bei tennisnet im Liveticker mitzulesen.

Thiem gegen Auger-Aliassime zur besten Sendezeit

Thiem und Felix Auger-Aliassime werden am Montag das erste Herren-Match im Arthur Ashe Stadium bestreiten, zuvor eröffnen Maria Sakkari und Serena Williams den Spieltag um 18:00 Uhr europäischer Zeit. In der Night-Session im größten Tennisstadion der Welt bestreitet dann Daniil Medvedev sein Viertrundenmatch, der Russe trifft auf Francis Tiafoe. Den Abschluss im Arthur Ashe Stadium bildet das Match zwischen Sofia Kenin und Elise Mertens.

Im Louis Armstrong Stadium eröffnen Vasek Pospisil und Alex de Minaur um 17:00 Uhr das Spielgeschehen. Im Anschluss daran treffen Alice Cornet und Tsvetana Pironkova aufeinander, ehe es Matteo Berrettini mit Andrey Rublev zu tun bekommt. Eines der wohl spannendsten Match-Ups am morgigen Spieltag. Als letztes Match des Tages im zweitgrößten Stadion des Turniers gehen Victoria Azarenka und Karolina Muchova an den Start.

