US Open: Fünf Spieler mit der Chance auf die Nummer eins

Wer wird nach den US Open 2022 die ATP-Weltrangliste anführen? Die besten Chancen hat darauf derzeit Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 19:18 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat vor den US Open die besten Aussichten auf die Spitzenposition in den ATP-Charts

Immerhin Cameron Norrie ist für´s Erste einmal aus der Verlosung rausgefallen. Denn unter bestimmten Umständen hätte auch der Brite nach den US Open die Nummer eins der ATP-Weltrangliste werden können. Dazu hätte Norrie aber in Cincinnati zuschlagen müssen, Borna Coric hatte im Halbfinale etwas dagegen. Apropos: Der Kroate vermasselte dann auch Stefanos Tsitsipas nicht nur dessen dritten ATP-Masters-1000-Titel, sondern schmälerte auch die Chancen des Griechen, in knapp drei Wochen von ganz oben der ATP-Charts zu grüßen.

Aber: Mit dem Finaleinzug in Cincinnati überholte Tsitsipas in der Jahreswertung Carlos Alcaraz, liegt nun hinter Rafael Nadal auf Position zwei. Eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt, möchte Tsitsipas am Ende des Jahres als Klassenbester abschließen. Die besten Aussichten darauf hat allerdings Nadal. Denn der führt im Race mit einem Vorsprung von 1.010 Punkten auf Tsitsipas, im Live-Ranking immerhin noch mit 830. Um dieses Defizit gutzumachen, müsste Stefanos Tsitsipas in New York City mindestens das Endspiel erreichen (was 1.200 Punkte bringt) oder sogar den Titel gewinnen (2.000 Zähler). Denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass Rafael Nadal mit leeren Händen vom letzten Major des Jahres abreist.

Medvedev muss wohl voll punkten

Und was ist mit Daniil Medvedev, dem aktuellen Branchenprimus und Titelverteidiger bei den US Open? Der Russe liegt in den Live-Rankings knapp 800 Punkte hinter Nadal, auch Medvedev müsste in New York also voll punkten, um den 22-maligen Grand-Slam-Champion, der im vergangenen Jahr in New York gefehlt hat, hinter sich zu lassen.

Carlos Alcaraz wiederum liegt knapp hinter Medvedev und Tsitsipas, auch der spanische Titelverteidiger könnte nach den US-Open die Nummer eins der Welt werden. Rein theoretisch hätte sogar Casper Ruud noch eine Chance, dazu müssten die Favoriten aber schon in der ersten Runde der US Open schon der Reihe nach aus dem Tableau purzeln. Dafür steht allerdings zu viel auf dem Spiel.

