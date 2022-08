US Open: Jetzt offiziell - Wildcard für Dominic Thiem

Dominic Thiem ist erwwartungsgemäß einer von acht Spielern, die für die US Open 2022 eine Wildcard erhalten haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 20:20 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem mit seiner wivchtigsten Trophäe

Zwei Jahre nach seinem größten Karriere-Triumph wird Dominic Thiem bei den US Open 2022 mit einer Wildcard antreten. Das hatte der Österreicher schon vor ein paar Wochen angekündigt, am heutigen Mittwoch wurde es von der USTA offiziell bestätigt. Neben Thiem kommen noch die US-Amerikaner Sam Querrey, Emilio Nava, JJ Wolf, Ben Shelton und Learner Tien in den Genuss eines Freiplatzes im 128er-Raster. Ebenso wie der Franzose Ugo Humbert und der Australier Rinky Hijikata.

Thiem hatte 2020 im Endspiel einen 0:2-Satzrückstand gegen Alexander Zverev gedreht, vor leeren Rängen im Arthur Ashe Stadium. Im vergangenen Jahr konnte der mittlerweile 28-jährige Niederösterreicher seinen Titel aufgrund der Verletzung am rechten Handgelenk nicht verteidigen.

In der kommenden Woche wird Thiem beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem aufschlagen. Den geplanten Start in Cincinnati musste er aufgrund eines Infekts der Atemwege absagen.