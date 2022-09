US Open: Karen Khachanov - Alle Jubeljahre wieder vorn dabei

Karen Khachanov steht überraschend im Halbfinale der US Open 2022. Die großen Leistungen des Russen sind sporadisch gesät.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 13:13 Uhr

© Getty Images Kann Karen Khachanov auch heute jubeln?

Auf Karen Khachanov als Halbfinalist der US Open hat man erst einmal kommen müssen: Wirklich nichts hat im Laufe der Saison 2022, dass der Russe in New York City zu einem tiefen Run ansetzen würde, gekrönt vorerst mit dem Fünf-Satz-Erfolg gegen Nick Kyrgios in der Night Session am Dienstag. Gut, im allerersten Turnier des Jahres in Adelaide stand Khachanov im Endspiel, verlor dort allerdings gegen Gael Monfils. Danach war das Halbfinale in Doha das Maximum für den 26-jährigen Moskauer.

Aber irgendwie hat man sich in den vergangenen Jahren ja fast darauf einstellen müssen, dass Karen Khachanov wie aus dem Nichts Großes vollbringt. Wer erinnert sich nicht an seinen Run beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Jahr 2018, wo Khachanov nacheinander Alexander Zverev, Dominic Thiem und im Endspiel Novak Djokovic besiegte? Und das ohne Satzverlust. Die Titelverteidigung ein Jahr später war dann schon nach der Erstrunden-Niederlage gegen Jan-Lennard Struff kein Thema mehr.

Ruud mit dem Selbstvertrauen von Kyrgios

Das nächste richtig große Lebenszeichen nach Paris-Bercy ließ zweieinhalb Jahre auf sich warten. Dann stürmte Khachanov bei den Olympischen Spielen in Tokio bis ins Finale, unterlag dort aber einem groß aufspielenden Alexander Zverev mit 1:6 und 3:6.

Und jetzt also das erste Halbfinale bei einem Major. Bemerkenswert dabei ist auch, dass Khachanov auf dem Weg dorthin zwei Spieler besiegt hat, die in Topform nach New York City gekommen sind: Pablo Carreno Busta, Champion von Montreal, und eben Kyrgios, der in Washington den Titel geholt hatte.

Die Aufgabe in der Vorschlussrunde? Casper Ruud bringt die Zähigkeit von Carreno Busta und das Selbstvertrauen von Kyrgios mit. Und einer erfolgreiche Erfahrung, die Khachanov am Freitag zwingend machen möchte: den Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel. Der war dem Norweger in Roland Garros in diesem Frühjahr gelungen.

