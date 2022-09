US Open: Kyrgios gegen Medvedev - Zuspitzung schon am ersten Sonntag

Daniil Medvedev und Nick Kyrgios treffen heute im Achtelfinale bei den US Open 2022 aufeinander. Es ist das Match, auf das die Fans gewartet haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 17:03 Uhr

© Getty Images Bei den Australian Open hat Nick Kyrgios gegen Daniil Medvedev erstmals verloren

Wer sich erinnern kann: Vor ziemlich exakt zwölf Monaten hat sich bei den US Open auf der Männerseite eine beinahe unaufhaltsame Dynamik entwickelt, Novak Djokovic und Alexander Zverev hatte Kurs aufeinander genommen - für einen Halbfinal-Clash, der für Djokovic gleichzeitig die Chance zur Revanche für die Vereitelung des Golden Slams bedeuten würde. Tatsächlich haben sich Nole und Sascha in der Vorschlussrunde getroffen, das Match hat alles gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Zum Happy End für Djokovic ist es dennoch nicht gekommen. Denn da war im Endspiel ja noch Daniil Medvedev, der dem Serben die einzige Saisonniederlage 2021 bei einem Major zufügte.

Lang vergangene Zeiten, wie es einem dieser Tage im National Tennis Center vorkommt. Serena Williams´ Abschied hat die erste Woche der US Open 2022 in einer Art und Weise geprägt, dass alle anderen Geschichten dahinter zurückstehen mussten. Andererseits: So viele wären es ja auch gar nicht gewesen. Djokovic und Zverev sind aus bekannten Gründen nicht dabei, Rafael Nadal könnte den dritten Grand-Slam-Titel der Saison gewinnen. Und Nick Kyrgios ist plötzlich brav geworden.

Kyrgios ohne Tweener und Aufschläge von unten

Wie brav, das wird sich heute in einem Match weisen, das womöglich schon das am meisten antizipierte des gesamten Männerturniers werden könnte: Denn Kyrgios fordert den Titelverteidiger Daniil Medvedev. Und zwar wirklich. Denn von den bisherigen vier Duellen sind drei an Kyrgios gegangen, zuletzt jenes in Montreal, bei dem Medvedev seinem Gegner kein einziges Mal dessen Aufschlag abnehmen konnte. Andererseits hat der Russe zu Beginn des Jahres in Melbourne die einzige Begegnung bei einem Grand-Slam-Event für sich entschieden.

Medvedevs Spiel passt ja nicht so richtig zu jenem von Kyrgios, die Nummer eins der Welt hält sich gerne ein paar Meter hinter der Grundlinie auf. Eine Einladung für Kyrgios, der gerne und oft mit dem Dropshot operiert. Andererseits hat Daniil Medvedev schon oft gezeigt, dass er sich an neue Herausforderungen anpassen kann. Und der Nick Kyrgios in der 2022er-Ausgabe ist eine neue, schwierigere Aufgabe: keine Tweener, keine Aufschläge von unten. Lediglich das Genörgel Richtung eigener Box erinnert an die alte Zeiten.

Medvedev gibt den Besenwagen für Serena

Kyrgios wie Medvedev haben sich ihr Achtelfinal-Duell sehr geschäftsmäßig erspielt: Medvedev gab gegen Yibing Wu acht Spiele ab, Kyrgios gegen John Jeffrey Wolf eines mehr. Während Kyrgios aber in Louis Armstrong Stadium vor fast voll besetzten Rängen spielen durfte, musste Medvedev im Ashe erneut den Besenwagen für Serena geben. Ließ die wenigen verbliebenen Fans aber immerhin nicht zu lange auf die Entscheidung warten.

Hier die Duelle zwischen Daniil Medvedev und Nick Kyrgios

Turnier Jahr Sieger Ergebnis Montreal (Hartplatz) 2022 Kyrgios 6:7 (2), 6:4, 6:2 Australian Open (Hartplatz) 2022 Medvedev 7:6 (1), 6:4, 4:6, 6:2 Washington (Hartplatz) 2019 Kyrgios 7:6 (6), 7:6 (4) Rom (Sand) 2019 Kyrgios 6:3, 3:6, 6.3

Hier das Einzel-Tableau in New York