US Open live: Novak Djokovic vs. Jenson Brooksby im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale der US Open 2021 auf den US-Amerikaner Jenson Brooskby. Das Spiel ist für 01:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten, hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 19:35 Uhr

Novak Djokovic trifft in New York City bei den US Open auf Jenson Brooksby

Schritt vier von sieben für Novak Djokovic auf dessen Weg zum historischen Kalender-Grand-Slam bei den US Open 2021. Der Serbe will auch das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres für sich entscheiden - im Achtelfinale stellt sich dem Branchenprimus nun Jenson Brooksby entgegen.

Wenngleich der Weltranglistenerste bis dato nicht an seine Topform herangekommen ist, geht Djokovic als glasklarer Favorit ins Duell mit dem US-Amerikaner. Dieser spielte sich als Wildcard in die Runde der letzten 16, in der Weltrangliste rangiert Brooksby auf Platz 99.

Djokovic vs. Broosky - wo es einen Livestream gibt

Das Achtelfinalduell zwischen Novak Djokovic und Jenson Brooksby könnt ihr ab 01:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit live im TV und Stream bei Eurosport verfolgen. Hier kommt ihr zum Matchtracker zur Partie.

