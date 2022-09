US Open live: Serena Williams vs Ajla Tomljanovic im TV, Livestream und Liveticker

Serena Williams trifft in der dritten Runde der US Open 2022 auf Ajla Tomljanovic - ab 1 Uhr live im TV auf Eurosport und im Livestream via Eurosport Player. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 15:29 Uhr

© Getty Images Serena Williams, Ajla Tomljanovic

Die Abschiedsvorstellung von Serena Williams geht weiter, in der Night Session trifft sie nach ihrem Sieg über die Weltranglisten-Zweite nun auf Ajla Tomljanovic, aktuell die Nummer 46 der Welt.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

Serena Williams gegen Tomljanovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Serena Williams und Ajla Tomljanovic gibt es ab ca. 1 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.