US Open: Ljubicic sieht Sinner weit vorne

Wer sind die Favoriten bei den US Open? Eine Woche vor dem Start beschäftigt Fans und Experten kaum ein anderes Thema mehr. Galt Jannik Sinner bis dato als ein Geheimfavorit bei jedem großen, zu dem er angetreten ist, konnte er aus dieser Rolle heraustreten. "Geheim" ist bei ihm in diesem Jahr nichts mehr. Das sieht auch Ivan Ljubicic so...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 02:21 Uhr

In Cincinnati musste Jannilk Sinner zwar bereits im Achtelfinale die Segel streichen, doch auch diese Niederlage gegen Dusan Lajovic ändert nichts daran, dass viele Experten sich sicher sind, dass der junge Italiener nun bereit ist für weitere Großtaten – und das natürlich bei den US Open in New York.

Ivan Ljubicic, ehemaliger Top-10-Spieler und langjähriger Trainer von Roger Federer, hat in einem Interview verraten, dass Sinner für ihn zu den Top-Favoriten auf den Sieg bei den US Open 2023 zählt: "Jannik Sinner hat die Mentalität eines Champions, dieser Sieg ist wichtig und fühlt sich wie eine Befreiung für ihn an."

Jannik stand in Toronto seinem dritten ATP-Masters-1000-Turnier-Finale und konnte das erste Mal bei einem Turnier dieser Kategorie triumphieren. Diesen Sieg im Finale gegen den Australier Alex de Minaur hat Ljubicic noch genau vor Augen – und er ist ein Beleg für ihn, dass sich der Südtiroler entscheidend weiterentwickelt hat: "Gegen De Minaur war es nicht einfach, er ist ein schwieriger Tennisspieler und wir reden hier von jemandem, der dich schlecht spielen lässt."