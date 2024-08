US Open: Michael Kohlmann - "Komplett anders als Cincinnati"

Mit Alexander Zverev hat Deutschland nur einen Einzel-Teilnehmer in der dritten Runde bei den US Open 2024. Der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann traut seiner Nummer eins viel zu.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 21:25 Uhr

© Getty Images Michael Kohlmann hat die Leistung von Alexander Zverev in Runde zwei gut gefallen

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Michael Kohlmann, der deutsche Davis-Cup-Kapitän, wird noch bis zum morgigen Freitag bei den US Open 2024 vor Ort sein. Das Kontingent an zu beobachtenden Einzelspielern hat sich für Kohlmann ja schon nach Runde eins auf einen (in Zahlen: 1) verschlankt. Auf Alexander Zverev war, wie immer, Verlass, die Chancen auf einen erneuten tiefen Raun stehen für Zverev gut.

54 Partien hat die deutsche Nummer eins in dieser Saison bereits gewonnen, so viele wie kein anderer Spieler auf der ATP-Tour. Dass Zverev an der von der ITF mit einem maximal hintergründigen Sinn für Humor nach Zhuhai vergebenen Zwischenrunde im Davis Cup nicht teilnehmen wird, weiß Michael Kohlmann natürlich schon länger. Wer denn für Deutschland in China aufschlägt, steht noch nicht ganz fest. Viele bewegliche Teile, wie der Amerikaner sagen würde.

Andere Bälle in New York

Apropos: nicht wenige amerikanische , aber auch internationale Beobachter haben im vergangenen Jahr gut aufgepasst. Und festgestellt, dass die Champions von Cincinnati (Coco Gauff und Novak Djokovic) drei Wochen später auch bei den US Open die Siegertrophäen hochstemmen durften. Für Kohlmann eher ein Zufall als eine zwingende Korrelation.

„Die Bedingungen hier sind komplett anders als in Cincinnati“, führte der deutsche Teamchef im Gespräch mit tennisnet aus. „Cincinnati war ultraschnell. Hier wird eine andere Ballmarke gesielt. Die Bälle sind schwerer. Wenn Sascha in Cincinnati einen Aufschlag normal getroffen hat, konnte den ja keiner zurück spielen.“

„Sascha hat eine Stunde gespart“

Genau jener Alexander Zverev wird in Flushing Meadows ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden. Ein Major-Endspiel hat der 27-Jährige in diesem Jahr ja schon erreicht, eben dieses gegen Carlos Alcaraz in Roland-Garros verloren. Zverev hat bislang einen Satz abgegeben (zum Auftakt gegen Maximilian Marterer), gegen Alexandre Muller die Verlängerung mit einem Kraftakt im zweiten Durchgang vermieden, als er ein 2:5 im Tiebreak noch drehen konnte. „Da hat Sascha eine ganze Stunde gespart“, so Kohlmann. „Wie Sascha das hintenraus gespielt hat, vor allem nach dem Rückstand im Tiebreak, das fand ich gut. Die Chancenverwertung hätte etwas besser sein können. Aber ich glaube, dass er das Match auch nach einem Verlust des zweiten Satzes sicher gewonnen hätte.“

Einen Überraschungssieger sieht Michael Kohlmann bei den US Open 2024 nicht. „Bei diesen Bedingungen ist Carlos Alcaraz ein guter Tipp.“ Novak Djokovic sei immer im engeren Favoritenkreis. Und auch vom schwachen ersten Satz von Jannik Sinner gegen Mackenzie McDonald sollte man nicht zu viel ableiten.

