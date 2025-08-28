US Open: Musetti locker weiter, Rublev muss kämpfen

Mit Lorenzo Musetti und Andrey Rublev sind zwei Spieler aus der erweiterten Weltspitze mehr oder weniger sicher in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 21:49 Uhr

Für Lorenzo Musetti ist es bislang ganz gut gelaufen bei diesen US Open 2025. Und das war nach den Ergebnissen der letzten Wochen keineswegs absehbar. Aber wie schon in Runde eins gegen Giovanni Mpetshi Perricard durfte Musetti auch am Donnerstag früh im Louis Armstrong Stadium ran. Und gegen David Goffin hatte Musetti weit weniger Probleme als mit dem aufschlagstarken Franzosen. Am Ende hieß es 6:4, 6:0 und 6:2.

Was Lorenzo Musetti eventuell ein Duell mit Landsmann Flavio Cobolli einbringen könnte. Der muss aber zunächst einmal den immer stärker werdenden Jenson Brooksby besiegen.

Rublev muss über vier Sätze gehen

Etwas härter als erwartet zu kämpfen hatte Andrey Rublev. Der Russe setze sich gegen Tristan Boyer dann aber doch mit 6:3, 6:3, 5:7 und 7:6 (4) durch. Rublev spielt in der dritten Runde gegen einen der Überraschungsmänner bei den US Open 2025: Chak Wong aus Hongkong, der gegen Adam Walton in vier Sätzen gewann.

Kampflos war ja der Belgier Zizou Bergs in die dritte Runde gekommen. Denn Jack Draper musste gestern wegen Beschwerden am Schlagarm aus dem Turnier rausziehen.

