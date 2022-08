US Open: Nadal mit großem Durst, Alcaraz mit mehreren Auftritten

Am heutigen Media Day haben viele FavoritInnen den Journalisten Rede und Antwort gestanden. Rafael Nadal hat sich dabei besonders gut aufgelegt gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 21:05 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist erstmals seit 2019 wieder bei den US Open am Start

Gary Sussman ist jener Mann, dessen Gunst sich die Reporter erst erarbeiten müssen. Sussman hat lange Jahre bei den Brooklyn (ehemals: New Jersey) Nets die Medienabteilung geleitet, nun ist er derjenige, der bei den Pressekonferenzen bestimmt, wer eine Frage stellen darf oder nicht. Das kann am Media Day schon einigermaßen anstrengend ausfallen, die Stars der Branche geben sich da im Interview Room 1 in der Regel die Klinke in die Hand. So auch am heutigen Freitag, an dem Gary Sussman wie gewohnt souverän durch die Show geführt hat.

Der größte Star in dieser Show war zweifellos Rafael Nadal (Serena Williams war zwar ein Thema, wurde aber nicht zum Austausch mit den Medien gebeten). Nadal, das lässt sich aus der ersten näheren Begegnung mit dem spanischen Großmeister ableiten, ist extrem froh, wieder in New York spielen zu können. Das letzte Mal war er 2019 hier, als er gegen Daniil Medvedev den Titel holte. Ein Jahr später sagte er pandemiebedingt ab, 2021 fehlte Nadal aufgrund einer Verletzung.

Da muss eine herzliche Begrüßung mit Gary Sussman (und auch dem Stenotypisten) schon drin sein. Und Nadal ist mit angemessenem Durst in das Pressegespräch gekommen: Die eigentlich nur zu Dekorationszwecken auf dem Pult platzierte Wasserflasche nimmt Nadal gleich mit, er hat sie zur Hälfte leer getrunken.

Alcaraz im Doppel-Einsatz am Media Day

Auf Rafael Nadal folgt Carlos Alcaraz, quasi der spanische Doppelschlag. Den hat es schon am Vormittag im Louis Armstrong Stadium gegeben, da mussten Alcaraz und Trainingspartner Cameron Norrie Nadal und dessen Spielgefährten Alejandro Davidovich-Fokina weichen. Der 19-jährige Alcaraz hat im vergangenen Jahr in New York City das Viertelfinale erreicht, eine Coming-Out-Party mit dem Highlight-Match gegen Stefanos Tsitsipas. Das Englisch des Teenagers ist noch nicht ganz so eloquent wie jenes von Nadal, vielleicht hat sich Carlos Alcaraz aber auch schon in den Minuten davor auserzählt.

Denn das ist neu am Media Day 2022: Im Arthur Ashe Stadium können erstmals auch Fans lauschen, was die Hauptdarsteller für die kommenden beiden Wochen zu erzählen haben. Wenn die Wettkämpfe dann aber endlich losgehen, dann müssen halt doch wieder alle zu Gary Sussman. So die Prominenz der SpielerInnen denn für eine PK im Conference Room 1 reicht.