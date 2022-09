US Open: Ons Jabeur nach Sieg über Ajla Tomljanovic im Halbfinale!

Ons Jabeur hat bei den US Open 2022 das Halbfinale erreicht. Die Tunesierin zeigte gegen Ajla Tomljanovic eine starke Leistung und trifft nun auf Coco Gauff oder Caroline Garcia.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 23:07 Uhr

Ons Jabeur steht bei den US Open 2022 im Halbfinale

Ons Jabeur ist die erste Halbfinalistin der US Open. Die Tunesierin, die erst in Wimbledon ihr erstes Endspiel auf Grand-Slam-Niveau erreicht hatte, zeigte gegen Ajla Tomljanovic eine bärenstarke Leistung und wartet nun auf die Siegerin des Duells zwischen Coco Gauff und Caroline Garcia, die in der Nacht auf Mittwoch das zweite Viertelfinale des Tages bestreiten werden.

In einer ausgeglichenen Partie gelang Jabeur das erste Break des Matches, das die Nordafrikanerin schließlich zum 6:4-Satzgewinn transportieren konnte. Tomljanovic zeigte sich jedoch kämpferisch, erlangte in Satz zwei Oberwasser und hatte beim Stand von 5:3 bei eigenem Aufschlag die Chance auf den Satzausgleich. Jabeur fightete sich jedoch zurück, hielt bei 4:5 und 5:6 zweimal unter Druck ihren Aufschlag und schickte das Match in einen Tiebreak.

Jabeur schreibt Geschichte

In diesem war zunächst Tomljanovic die bessere Akteurin, leistete sich zum 3:3 jedoch einen vermeidbaren Fehler. Jabeur wusste dies zu nutzen, legte nach dem Seitenwechsel einen Gang zu und erspielte sich beim Stand von 6:4 zwei Matchbälle. Beim ersten landete eine Rückhand Tomljanovics im Netz - Jabeur fixierte nach etwas mehr als eineinhalb Stunden Spielzeit den verdienten 6:4 und 7:6 (4)-Erfolg.

Ons Jabeur schreibt damit außerdem weiter Geschichte: Die 28 Jahre alte Tunesierin steht als erste Afrikanerin seit Einführung des Profitennis 1968 im Halbfinale der US Open. Ajla Tomljanovic hingegen hatte in der dritten Runde von New York Serena Williams ausgeschaltet und danach erstmals bei dem Turnier den Viertelfinaleinzug geschafft.