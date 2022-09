US Open: Oswald und Haase besiegen Krawietz und Mies

Philipp Oswald und Robin Haase sind mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies in die dritten Runde der US Open 2022 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 23:53 Uhr

© GEPA Pictures Philipp Oswald und Robin Haase stehen bei den US Open 2022 im Achtelfinale

Zwei Deutsche, ein Österreicher und ein Niederländer mit einem deutschen Elternteil: Auf dem Court 10 war im dritten Match des Tages Deutsch die Amtssprache. Und am Ende durften einander Robin Haase und Philipp Oswald zu einem 7:6 (4), 6:7 (3) und 6:3 gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies gratulieren. Damit stehen Haase und Oswald bereits im Achtelfinale.

Dort werden die beiden voraussichtlich auf eine der stärksten Paarungen der letzten Jahre treffen: Denn Nikola Mektic und Mate Pavic sind gegen die amerikanischen Youngster Godsick/Quinn klare Favoriten.

Für Kevin Krawietz geht es in der Woche nach den US Open mit dem Davis Cup in Hamburg weiter. Dort wird Krawietz mit Tim Pütz, dem bestklassierten deutschen Spieler in der Doppel-Weltrangliste, versuchen, gegen Frankreich, Belgien und Australien wichtige Punkte für Deutschland zu holen.

Hier das Doppel-Tableau bei den US Open