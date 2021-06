US Open planen mit Fans - Ticketverkauf startet Mitte Juli

Die US Open 2021 werden vor Zuschauern ausgetragen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 08:53 Uhr

© Getty Images All diese Ränge sollten 2021 wieder besetzt sein

Man darf getrost davon ausgehen, dass die Mehrheit der Spieler die angekündigte Rückkehr der Fans ins Billie Jean National Tennis Center mit Freude zur Kenntnis nehmen werden. Mit einer kleinen Einschränkung vielleicht: Die Luxus-Suiten, in denen die 32 gesetzten Einzel-SpielerInnen eine temporäre Bleibe gefunden haben, werden nun wieder um teures Geld an die Sponsoren und interessierte Privatpersonen vergeben.

Kein DaCapo also der Geisterspiele im Arthur Ashe Stadium, eine Entwicklung, die sich schon mit der Bekanntgabe, dass in Cincinnati vor vollem Haus gespielt werden soll, angekündigt hat. Man wolle sich bei den US Open an den COVID-19-Richtlinien orientieren. Was dies nun explizit heißt, wurde zunächst nicht ausgeführt. Die benachbarten New York Mets etwa haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie einzelne Sektoren zwar voll besetzen - aber nur für Fans, die bereits den vollen Impfschutz erhalten haben.

Ebenfalls offen ist, ob die Öffnung für Fans für das europäische Publikum überhaupt relevant ist. Nach wie vor herrschen schließlich restriktive Reiseeinschränkungen zwischen den Kontinenten. Der reguläre Ticketvorverkauf startet jedenfalls am 15. Juli.