US Open Qualifikation live: Oscar Otte vs. Renzo Olivo im Livestream und Matchtracker

Acht deutsche Männer versuchen sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld der US Open 2021 zu sichern. Alle Matches gibt es im Livestream im Eurosport-Player. Die Partien der Deutschen auch bei uns im Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 16:51 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte eröffnet gegen Renzo Olivo

Oscar Otte, Daniel Masur, Peter Gejowczyk, Maximilian Marterer, Yannick Maden, Tobias Kamke, Cedric-Marcel Stebe und Mats Moraing - diese acht deutschen Starter wollen in New York City in das 128er-Raster einziehen. Und damit den fix qualifizierten Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer beim letzten Major des Jahres Gesellschaft leisten.

Die Qualifikation der US Open 2021 bei Eurosport im Livestream

Alle Matches der Qualifikation bei den US Open gibt es im Livestream im Eurosport-Player.

Hier das Quali-Tableau der Männer