US Open Qualifikation: Siegemund souverän weiter

Laura Siegemund steht nach einem61:1, 6:4 gegen Nuria Brancaccio in der zweiten Qualifikationsrunde bei den US Open.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 22:14 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund nahm die erste Hürde bei der Qualifikation in New York.

Siegemund erwischte einen fabelhaften Start ins Match und sicherte sich den ersten Satz mi 6:1. Die 23-jährige Italienerin hatte zu keinem Zeitpunkt die Chance, um einen Fuß ins Match zu setzen. Zu abgeklärt spielte Siegemund auf.

Auch im zweiten Satz gelang der Deutschen schnell das Break, der jedoch ausgeglichener daherkam. Die Italienerin ließ zwar weitere Breakbälle zu, die sie jedoch immer wieder konzentriert abwehren konnte. Doch Siegemund zeigte nun erste Schwächen, die von ihrer Gegnerin prompt genutzt wurden. 4:4 hieß es plötzlich in einem Match, dass Siegemund für viele Zuschauer bereits gewonnen zu haben schien.

Doch die routinierte Deutsche ließ sich nicht beirren und übernahm sofort wieder die Kontrolle in der Partie. Nach 1:29 Stunde konnte die 35-Jährige den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde von New York sichern. Dort trifft Siegemund auf die Siegerin der Partie Simona Waltert gegen Mona Bathel.

