US Open: Rune fliegt raus, Ruud muss sich mühen

Vorjahresfinalist Casper Ruud hat einen harten Erstrunden-Sieg bei den US Open 2023 gefeiert. Mit Holger Rune ist dagegen die Nummer vier des Turniers schon ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 23:05 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat sich von den US Open schon verabschiedet

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open in New York überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert. Am Montag verlor der dänische Tennis-Youngster gegen den ungesetzten Spanier Roberto Carballes Baena mit 4:6, 6:4, 3:6, 2:6. Ex-Titelträger Dominic Thiem überstand dagegen zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder die erste Runde eines Grand Slams.

Gegen den an Position 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik gewann der Sieger von 2020 zum Auftakt in New York mit 6:3, 6:2, 6:4. Rune (20), bei den French Open sowie in Wimbledon in diesem Jahr Viertelfinalist, musste indes wohl auch wegen körperlicher Probleme die Segel streichen. In einer medizinischen Auszeit war Rune im dritten Satz am Oberschenkel behandelt worden.

Ruud schlägt Nava in vier Sätzen

Vorjahresfinalist Casper Ruud (Norwegen), der Rune im Viertelfinale der French Open bezwungen hatte, machte wenig später sein Zweitrundenmatch gegen den Chinesen Zhizhen Zhang perfekt. Das mühevolle 7:6 (5), 3:6, 6:4, 7:6 (5) über Lokalmatador Emilio Nava war sein 200. Sieg auf der Profitour. Der Weltranglistenzehnte Frances Tiafoe hatte mit seiner Auftakthürde weniger Probleme und ließ seinem Landsmann Learner Tien beim 6:2, 7:5, 6:1 keine Chance.

"Es ist sehr besonders, denn es war eine lange Zeit. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als hier mit all den Erinnerungen", sagte Thiem, der zum siebten Mal die zweite Runde der US Open erreichte. Letztmals war ihm dies auf Grand-Slam-Niveau im Januar 2021 bei den Australian Open gelungen.

Für Thiem, der 2020 im Finale Alexander Zverev den möglichen ersten Grand-Slam-Titel der Karriere weggeschnappt hatte, war der Sieg ein Befreiungsschlag. Die heutige Nummer 81 der Welt war in den vergangenen Jahren wegen einer anhaltenden Handgelenksverletzung in der ATP-Rangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 352 gefallen.

